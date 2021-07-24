Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске

24.07.2021 10:00

Украинская сторона не согласится на возобновление очного формата переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске. Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, комментируя соответствующее предложение России.

"Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе - это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока", - заявил Арестович.

В то же время он отметил, что выбор другого места для переговоров вместо Беларуси пока "носит теоретический характер", так как разные страны придерживаются различных эпидемиологических мероприятий.

Кроме того, согласие на такой перенос должны предоставить все стороны.