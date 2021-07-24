В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа

24.07.2021 17:00

С 24 июля на границе Украины с Россией пограничники не будут применять меры админвлияния к лицам, которые по гуманитарным причинам нарушили порядок въезда / выезда с оккупированных территорий. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Основаниями гуманитарного характера определены:

тяжелая болезнь, смерть близких родственников;

обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождение лечения при наличии тяжелых и / или хронических болезней (в частности инсулинозависимого диабета, онкологических заболеваний, потребности в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии);

выезд с временно оккупированных территорий лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме Российской Федерации;

оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей);

посещение учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации (в частности в форме внешнего независимого оценивания), квалификационной аттестации соискателей профессионального (профессионально-технического) образования, вступительных испытаний и т.д. (основание касается и лиц, сопровождающих соискателей образования);

воссоединение семьи;

возвращение лица к месту жительства (освобождение от ответственности осуществляется один раз) с целью принятия наследства.

Основания гуманитарного характера определены документами, которые утверждены постановлениями Кабинета Министров Украины от 17.07.2019 № 815, от 04.06.2015 № 367. Указанный перечень не является исключительным и могут быть учтены другие случаи, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного выезда или въезда лица с / на временно оккупированную территорию по гуманитарным соображениям или с целью предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью лица и / или нарушению его прав, в частности:

в случае политического преследования лица на временно оккупированных территориях;

пенсионный возраст лица (согласно законодательству Украины);

инвалидность (любой группы);

содержание двух и более несовершеннолетних или других лиц с инвалидностью;

необходимость оформления (переоформления) паспортных документов, вклеивания возрастного фото;

необходимость оформления пенсии по возрасту или инвалидности).

Рекомендуем лицам, нарушившим порядок выезда или въезда с / на временно оккупированную территорию Украины на основаниях гуманитарного характера при прохождении пограничного контроля иметь с собой документы, подтверждающие эти основания.