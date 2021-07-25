Поезд "Днепр - Авдеевка" сократит время в пути

25.07.2021 17:00

С 1 августа поезд №826 / 825 "Днепр - Авдеевка" будет курсировать по новому графику. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Региональный поезд курсирует ежедневно (кроме среды). С Днепра он будет отправляться в 09:56 (по старому расписанию), но прибывать в Авдеевку на 18 минут раньше - в 14:05. Обратно из Авдеевки он будет отправляться в 15:45 (на 26 минут позже, чем в предыдущем расписании) и прибывать в 19:43 - по старому расписанию.