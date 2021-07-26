За сутки враг 11 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен

26.07.2021 08:00

За прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, неподалеку от Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского враг обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Возле Нью-Йорка оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов 120- и 82-мм калибра, а также станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Пивденного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой - боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых - средней тяжести", - сказано в сообщении.