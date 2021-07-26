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За сутки враг 11 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен
За прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, неподалеку от Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Крымского враг обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
Возле Нью-Йорка оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов 120- и 82-мм калибра, а также станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Пивденного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой - боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых - средней тяжести", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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