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"ДНР" в понедельник пропустила по гумкоридору в Еленовке 576 человек
27.07.2021 14:00
576 человек прошли через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Уточняется, что на территорию "республики" запущено 39 транспортных средств и 278 человек. Вместе с тем в подконтрольные Украине районы выпущено 48 автомобилей и 298 человек.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, ОРЛО
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