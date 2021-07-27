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В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе
27.07.2021 15:00
Сотрудники "МЧС ДНР" спасли четверых человек, в том числе двоих детей, которых унесло в море на надувном матрасе в Седово. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного "ведомства".
"Водолазы группы водолазно-спасательных работ Республиканского спасательного центра на резиновой лодке с подвесным мотором извлекли из воды на берег четырех человек (из них двое детей), которые отплыли на расстояние 100 метров от берега на надувном матрасе и не могли самостоятельно вернуться", — сказано в сообщении.
Инцидент произошел 26 июля в районе городского пляжа №1 в Седово.
Теги: Азовское море, спасатели, Седово, надувной матрас, ОРДО
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