В Славянск прибыл "Мотопробег Единства"

27.07.2021 10:00

Вечером 26 июля на Соборную площадь Славянска прибыло более сотни байкеров со всей Украины. Все они участники “Мотопробега единства 2021”, который стартовал 7 дней назад в Ужгороде, сообщает Восточный Вариант.

Всего планируют проехать более 5 тысяч километров, 57 городов и почти все областные центры. В рамках пробега байкеры провозят через всю Украину государственный и Крымскотатарский флаги. По традиции, участники акции оставляют на них свои пожелания как символ единства украинцев.

Финиш мотопробега запланирован на острове Хортица Запорожской области. Промежуточная точка - село Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом. Именно там байкеры передадут Крымскотатарский флаг местным жителям.