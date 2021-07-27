В ТКГ подвели итоги года режима "тишины" на Донбассе

27.07.2021 13:00

Год назад вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе. За это время были зафиксированы 1 995 обстрелов. Об этом сообщает Telegram Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

В ТКГ отметили, что в результате объявленного перемирия, на Донбассе стало в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 по июль 2020.

С 27 июля 2019 года по 26 июля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 4 257 раз совершали обстрелы, 88 украинских военнослужащих погибли, 494 – получили ранения.

За время действия режима прекращения огня с 27 июля 2020 года по 26 июля 2021 года зафиксированы 1 995 обстрелов, погибли 45 и 154 военнослужащих получили ранения (данные штаба ООС).

"Соблюдать режим прекращения огня в ходе вооруженного конфликта - наиболее сложная разновидность военных действий. Украина остается верной своим обязательствам относительно политико-дипломатического пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украиины. ... Все это было оплачено высокой ценой", - заявили в ТКГ.