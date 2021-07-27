Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ТКГ подвели итоги года режима "тишины" на Донбассе

27.07.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ТКГ подвели итоги года режима "тишины" на Донбассе

Год назад вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе. За это время были зафиксированы 1 995 обстрелов. Об этом сообщает Telegram Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
В ТКГ отметили, что в результате объявленного перемирия, на Донбассе стало в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 по июль 2020.
С 27 июля 2019 года по 26 июля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 4 257 раз совершали обстрелы, 88 украинских военнослужащих погибли, 494 – получили ранения.
За время действия режима прекращения огня с 27 июля 2020 года по 26 июля 2021 года зафиксированы 1 995 обстрелов, погибли 45 и 154 военнослужащих получили ранения (данные штаба ООС).
"Соблюдать режим прекращения огня в ходе вооруженного конфликта - наиболее сложная разновидность военных действий. Украина остается верной своим обязательствам относительно политико-дипломатического пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украиины. ... Все это было оплачено высокой ценой", - заявили в ТКГ.



Теги: Донбасс, итоги года, режим тишины, ТКГ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх