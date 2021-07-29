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Архив - Донецкая область

Минреинтеграции запустит бесплатные автобусы на КПВВ у линий разграничения с ОРДЛО и Крымом

29.07.2021 09:00
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Минреинтеграции запустит бесплатные автобусы на КПВВ у линий разграничения с ОРДЛО и Крымом

Граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий, будут бесплатно довозить до пунктов пропуска от линии соприкосновения на Донбассе и админлинии с Крымом. Соответствующий проект постановления принял 28 июля во время заседания Кабинет министров Украины, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Отмечается, что сегодня есть проблема организации перемещения людей, пересекающих линию соприкосновения и админлинию без транспортного средства.
"Документ, который был принят сегодня на заседании правительства, позволит обеспечить нашим гражданам, которые прибывают с временно оккупированных территорий Украины не машиной, нормальное передвижение к КПВВ. Эта услуга абсолютно бесплатна", - рассказал генеральный директор Директората реинтеграции и гуманитарного разминирования Денис Таций.
Он сообщил, что будет обеспечивать автобусные перевозки госпредприятие "Реинтеграция и восстановление", которое подконтрольно Минреинтеграции.


 
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