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В ОРДЛО заявили о получении российской вакцины "Спутник Лайт"
29.07.2021 14:00
На неподконтрольные Украине территории Донбасса прибыла российская однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", заявили в так называемых министерствах здравоохранения непризнанных республик.
В "минздраве ДНР" сообщили, что партия этой вакцины доставлена в Макеевку на территорию госпредприятия «Лекарства Донбасса». Ожидается, что сегодня будет произведена разгрузка и доставка медпрепаратов на прививочные пункты.
В свою очередь, в здравоохранительном "ведомстве" "ЛНР" утверждают, что уже завершили разгрузку прибывшей партии вакцины на складе (государственного унитарного предприятия) "Лугмедфарм" и направили препарат в медучреждения "республики" для начала вакцинации.
Теги: Россия, вакцина, ОРДЛО, COVID-19
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