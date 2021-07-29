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Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе
Президент Владимир Зеленский в среду, 28 июля, подписал указы о новых кадровых перестановках в секторе национальной безопасности и обороны, сообщает Громадське.
Вслед за сменой главнокомандующего Вооруженных сил Украины, был уволен со своей должности командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко. На его место назначен Александр Павлюк, командующий по подготовке Сухопутных войск ВСУ.
Произошли также и другие кадровые ротации:
- Сергей Корнийчук уволен с должности начальника Генштаба Вооруженных сил — на его место назначен Сергей Шаптала, командующий войсками оперативного командования «Запад»;
- Евгений Мойсюк уволен с должности командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ — на его место пока никого не назначили;
- Олег Синайко назначен заместителем главы Службы внешней разведки — до того он был заместителем директора Национального института стратегических исследований. Его бывший директор Александр Литвиненко недавно возглавил СВР.
Президент прокомментировал эти кадровые перестановки так: «Эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности».
«После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом», — сказал Зеленский.
Теги: Донбасс, руководство, ВСУ, ротация, ООС, Зеленский
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