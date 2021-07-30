Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера

30.07.2021 17:00

В России телефонные номера сепаратистской мобильной связи "Феникс", работающей в ОРДО, привязали к московскому виртуальному оператору. Об этом информирует справочная служба "Феникса", передает ОстроВ.

Отмечается, что некоторые абоненты сепаратистской мобильной связи получают SMS о том, что к их номеру +38071… привязали альтернативный российский номер с кодом +7958.

"Теперь, набирая российский номер, указанный в SMS, ваши родственники, друзья и коллеги могут беспрепятственно дозвониться до вас из любой точки мира, и разговаривать без ограничений. Это будет совершенно бесплатно для вас. Для вашего собеседника стоимость вызова будет равна тарифу его оператора при звонке в Москву на номер сети любого московского оператора".

В сообщении совершенно другой номер указан как "московский регион, оператор Sprint". А его код в системе позиционируется как "Виртуальный оператор сотовой связи".

Привязка к номерам "Феникса" российского виртуального номера породила вал неправдивой информации о том, что созданный на базе похищенного у "Киевстара" оборудования сепаратистский оператор избавляется от украинского кода +380 и переходит на российский. На самом деле все прежние номера внутри ОРДО сохраняются, просто к некоторым из них привязываются виртуальные, на которые можно звонить из России. О возможности осуществлять с них исходящие звонки пока не сообщается. "Технические возможности виртуального оператора для дальнейшего качественного роста исчерпаны. Переход на российский код сейчас работает в тестовом режиме. Для полноценной работы необходима модернизация оборудования, оплаты ряда лицензий и согласований. Суммы очень серьёзные", - прокомментировал появившиеся слухи называющий себя "депутатом народного совета ДНР" Владислав Бердичевский.

Возможно, этот "эксперимент" реализуется, для обеспечения телефонной связи жителей ОРДЛО, незаконно получивших российские паспорта с российским порталом Государственных услуг. Именно через этот сервис Кремль организует дистанционное голосование "новых русских" оккупированного Донбасса на выборах в Государственную Думу.