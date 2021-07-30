В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия

30.07.2021 16:00

За год перемирия на Донбассе на территории самопровозглашенной "ДНР" погибли 73 человека. Об этом заявила так называемый омбудсмен Дарья Морозова, передает Корреспондент.net.

"С 27 июля 2020 года, когда вступили в силу меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе, в результате вооруженной агрессии со стороны Киева погибли 68 военнослужащих "ДНР" и пять мирных жителей, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 84 защитника "республики" и 15 гражданских лиц", - говорится в сообщении.