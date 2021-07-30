Последние новости раздела
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области12:00
- В ДонОГА анонсировали визит Зеленского в Донецкую область15:30
- В Седово спасли очередных "унесенных ветром"15:00
- В ОРДЛО заявили о получении российской вакцины "Спутник Лайт"14:00
- "ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"13:00
- Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе12:00
В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия
30.07.2021 16:00
За год перемирия на Донбассе на территории самопровозглашенной "ДНР" погибли 73 человека. Об этом заявила так называемый омбудсмен Дарья Морозова, передает Корреспондент.net.
"С 27 июля 2020 года, когда вступили в силу меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе, в результате вооруженной агрессии со стороны Киева погибли 68 военнослужащих "ДНР" и пять мирных жителей, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 84 защитника "республики" и 15 гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, перемирие, потери, ОРДО
Читайте также:
- На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери
- Боевики 24 раза нарушили перемирие на Донбассе: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"
- Армия РФ поменяла тактику войны на Донбассе: Жебривский сообщил о прибытии на Донбасс 100 российских снайперов. ВИДЕО
- Боевики "Л/ДНР" гремят обстрелами на Донбассе, разрушая перемирие
- Объединенные силы и террористы России понесли потери на Донбассе
- На Донбассе обострение и тяжелые бои - враг срывает разведение войск
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
- Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области12:00
- В ДонОГА анонсировали визит Зеленского в Донецкую область15:30
- В Седово спасли очередных "унесенных ветром"15:00
- В ОРДЛО заявили о получении российской вакцины "Спутник Лайт"14:00
- "ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"13:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
- Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июля11:00
- Из-за аварии в Полтавской области задерживаются 8 поездов10:00
- На Луганщине стартует фестиваль «З країни в Україну»09:00
- На МКС произошел инцидент с новым российским модулем08:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- В ОРДО учредили новую "государственную награду"
- Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины
- В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе
- Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе
- В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"
- "ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера
- Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-19
- В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины
- В Седово спасли очередных "унесенных ветром"