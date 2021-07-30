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Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донецкую область, сообщает Обозреватель.
Он поздравил силы Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины с 7-й годовщиной освобождения города Авдеевка от российской оккупации.
Также глава государства представил нового командующего ООС Александра Павлюка.
"Хочу поблагодарить предыдущего командующего ООС Владимира Кравченко", – отметил Зеленский.
По его словам, представление командующего именно в день освобождения украинского города на Донбассе – это хороший знак и символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь наступит и в других временно оккупированных городах и селах на востоке Украины.
В рамках визита президент встретится с военнослужащими, которые участвуют в Операции объединенных сил.
Также под председательством главы государства состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Теги: Донбасс, визит, СНБО, заседание, Зеленский
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