Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО

30.07.2021 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донецкую область, сообщает Обозреватель.

Он поздравил силы Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины с 7-й годовщиной освобождения города Авдеевка от российской оккупации.

Также глава государства представил нового командующего ООС Александра Павлюка.

"Хочу поблагодарить предыдущего командующего ООС Владимира Кравченко", – отметил Зеленский.

По его словам, представление командующего именно в день освобождения украинского города на Донбассе – это хороший знак и символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь наступит и в других временно оккупированных городах и селах на востоке Украины.

В рамках визита президент встретится с военнослужащими, которые участвуют в Операции объединенных сил.

Также под председательством главы государства состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны.