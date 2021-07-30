Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО

30.07.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донецкую область, сообщает Обозреватель.
Он поздравил силы Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины с 7-й годовщиной освобождения города Авдеевка от российской оккупации.
Также глава государства представил нового командующего ООС Александра Павлюка.
"Хочу поблагодарить предыдущего командующего ООС Владимира Кравченко", – отметил Зеленский.
По его словам, представление командующего именно в день освобождения украинского города на Донбассе – это хороший знак и символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь наступит и в других временно оккупированных городах и селах на востоке Украины.
В рамках визита президент встретится с военнослужащими, которые участвуют в Операции объединенных сил.
Также под председательством главы государства состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны.



Теги: Донбасс, визит, СНБО, заседание, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх