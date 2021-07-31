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В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей
Порядка полутора тысяч человек готовы принять на работу крупнейшие предприятия ОРДО. Об этом сообщили в пресс-службе "центра занятости ДНР".
Возглавляет рейтинг крупнейших работодателей непризнанной республики Ясиновский коксохимический завод. Здесь ищут машинистов разного назначения, газовщиков, слесарей и ремонтников. На данный момент предприятие может обеспечить работой 739 человек.
Старобешевская тепловая электрическая станция нуждается в газосварщиках, газорезчиках, слесарях по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, машинистах энергоблоков и электрослесарях по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций. Предприятие готово предложить 351 актуальную вакансию.
Далее по списку следует Амвросиевский цементный завод, которому в штат не хватает 135 человек.
Харцызский сталепроволочный канатный завод «Силур» предлагает 120 рабочих мест для оцинковщиков, намотчиков проволоки и тросов, машинистов по навивке канатов, обмотчиков элементов электрических машин, волочильщиков проволоки, монтажников стальных и железобетонных конструкций и других специалистов.
Также в кадрах заинтересован Донецкий металлургический завод. Здесь могут трудоустроиться 103 соискателя.
Теги: Донбасс, вакансии, работодатель, центр занятости, ОРДО
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