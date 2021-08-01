Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе

01.08.2021 08:00

Украинский военный получил осколочное ранение, его состояние средней тяжести. Об этом сообщается на facebook-странице оперативно-тактической группировки "Восток".

"Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила о действиях террористов представителям ОБСЕ.