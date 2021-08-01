Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе

01.08.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе

Украинский военный получил осколочное ранение, его состояние средней тяжести. Об этом сообщается на facebook-странице оперативно-тактической группировки "Восток".
"Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.
Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила о действиях террористов представителям ОБСЕ.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх