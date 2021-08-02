Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым

02.08.2021 12:00

Около сотни жителей оккупированной части Донбасса, которые ехали в Крым через территорию России, застряли в Ростовской области поздно вечером 1 августа, сообщает телеграм-канал DONTEL.

"Сто человек застряли на Матвеев Кургане. Сломались автобусы, везущие людей из ДНР в Крым на отдых. Ночлег в поле гарантирован", - говорится в сообщении.