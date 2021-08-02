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Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым
02.08.2021 12:00
Около сотни жителей оккупированной части Донбасса, которые ехали в Крым через территорию России, застряли в Ростовской области поздно вечером 1 августа, сообщает телеграм-канал DONTEL.
"Сто человек застряли на Матвеев Кургане. Сломались автобусы, везущие людей из ДНР в Крым на отдых. Ночлег в поле гарантирован", - говорится в сообщении.
Теги: Крым, автобус, поломка, ОРДО
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