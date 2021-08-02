Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию

02.08.2021 08:00

До момента вступления закона об отмене штрафов для жителей отдельных районов Донбасса за выезд через Россию за нарушение этого порядка было оштрафовано как минимум 33 тысячи человек. Такие данные сообщила ведущая юристка по вопросам адвокации БФ «Право на защиту» Татьяна Лузан в эфире «UA: Українське Радіо», передают Новости Донбасса.

Штрафы за нарушение порядка въезда / выезда с временно оккупированных территорий, когда жители ОРДЛО выезжают не через КПВВ на линии соприкосновения, предусмотрены ст. 204-2 Кодекса Украины об административных нарушениях.

«В 2019 году количество людей, которых оштрафовали по ст. 204-2 КУоАП, составляло всего около 5 тысяч человек, уже в 2020 году их стало почти 12 тысяч, а всего за первые четыре месяца 2021 года на более 16 тысяч человек были наложены штрафы за нарушения», – рассказала правозащитница.