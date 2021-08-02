В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске

02.08.2021 16:00

В РФ утверждают, что возвращение работы ТКГ в очный формат поможет повысить результативность переговоров. Как передате Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов.

"В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть", - отметил он.

По его словам, возвращение к такому диалогу "поможет улучшить ситуацию в регионе".