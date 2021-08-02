Главная / Новости / Донецкая область / В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске
Последние новости раздела
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым12:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию08:00
- Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе08:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей17:00
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте13:00
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля11:00
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске
02.08.2021 16:00
В РФ утверждают, что возвращение работы ТКГ в очный формат поможет повысить результативность переговоров. Как передате Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов.
"В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть", - отметил он.
По его словам, возвращение к такому диалогу "поможет улучшить ситуацию в регионе".
Теги: Россия, Донбасс, Минск, ТКГ
Читайте также:
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери
- Безсмертный сделал жесткое заявление по выходу Украины из Минских переговоров. ВИДЕО
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- Зачем Путин послал в Минск Суркова?
- “Внутриполитические распри в РФ отражаются на событиях в Украине!” - в Минске украинцы высказали главные претензии Кремлю по Донбассу
- Маски сброшены! Лавров открыто встал на сторону донбасских сепаратистов
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым12:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию08:00
- В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час09:00
- Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе08:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей17:00
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте13:00
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля11:00
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса18:00
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа14:00
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым12:00
- На мариупольском пляже пройдет масштабный музыкальный фестиваль10:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию08:00
- Британские ученые разработали сценарии "эволюции" коронавируса17:00
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа15:00
- Народный синоптик рассказал о погоде в августе13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 августа11:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию
- В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля
- Народный синоптик рассказал о погоде в августе
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа
- Британские ученые разработали сценарии "эволюции" коронавируса