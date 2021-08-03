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Архив - Донецкая область

СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру

03.08.2021 08:00
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СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру

Сотрудники Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении гражданина РФ, главаря одного из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР" Игоря Безлера (кличка Бес). Об этом информирует пресс-центр СБУ.
"В суд направлено обвинительное заключение по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством. По данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года в городе Горловка, Донецкой области, злоумышленник возглавил группировку боевиков", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что вместе со своими сообщниками Безлер организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего.
"Кроме того, в июля 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря группировки боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину", - подчеркивают в СБУ.
За совершение инкриминируемых Безлеру особо тяжких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.



Теги: Донбасс, суд, СБУ, обвинение, Безлер (Бес)
 
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