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Украина в СЦКК обвинила НВФ в фейковости данных о ранениях мирных жителей ОРДЛО
Украинская сторона СЦКК сообщает о системном распространении российскими оккупантами фейковой информации о пострадавших в результате обстрелов ВСУ мирных жителях. Об этом информирует пресс-центр ОС.
"2 августа 2021 года медицинский персонал больницы временно оккупированного населенного пункта Горловка в очередной раз отказался предоставить СММ ОБСЕ информацию о состоянии якобы пострадавшей от обстрелов Вооруженных сил Украины женщины. Это происходит на фоне массового тиражирования оккупантами информации о якобы ранениях местных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ и с последующим обращением к наблюдателям СММ ОБСЕ с требованием вмешаться в ситуацию и повлиять на Вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении.
В Украинской стороне СЦКК обращают внимание, что факты непредоставления СММ ОБСЕ информации о гражданах, которые по сообщениям оккупантов якобы получили ранения на временно оккупированных территориях, носят системный характер.
В частности, СММ ОБСЕ фиксировала подобные случаи в больницах временно оккупированных Горловки и Луганска (отчеты от 2 и 3 июля).
Подчеркивается, что такие действия наемников РФ свидетельствуют о беспочвенности их обвинений в адрес ВСУ.
Теги: Донбасс, раненые, фейк, мирные жители, СЦКК
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