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В прифронтовом Зайцево появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака
05.08.2021 14:00
В Зайцево, поселке, который раньше входил в г. Горловка и сейчас разделен линией фронта, появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака. Об этом Восточный вариант сообщает со ссылкой на ВГА поселка.
И Чубенко и Рыбак были убиты членами НВФ "ДНР". Степану Чубенко на момент убийства было 16 лет. Его задержали в в июле 2014 года в Донецке из-за сине-желтой ленты. Позже он был убит.
Владимир Рыбак, в 2014 году в самом начале боевых действий в Горловке сорвал "флаг ДНР" со здания городского совета и был жестоко убит "ополченцами".
Теги: Донбасс, улица, переименование, Зайцево
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