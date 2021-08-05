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За сутки враг 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен

05.08.2021 10:00
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За сутки враг 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен

За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы.
Возле Пивденного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.



Теги: Донбасс, ранение, перемирие, обстрелы
 
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