- Зеленский дал совет жителям ОРДЛО (ВИДЕО)15:00
- В прифронтовом Зайцево появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака14:00
- Украина в СЦКК обвинила НВФ в фейковости данных о ранениях мирных жителей ОРДЛО12:00
- За сутки враг 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен10:00
- Число жертв взрыва на шахте ШУ "Покровское" увеличилось (ДОПОЛНЕНО)08:00
- В Волновахе ураган повредил новый стадион12:00
- В оккупированном Донецке автомобиль разбил киоск на остановке10:00
- В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе10:00
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру08:00
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
За сутки враг 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен
За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы.
Возле Пивденного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.
Теги: Донбасс, ранение, перемирие, обстрелы
- Перемирие со слезами: за минувшие сутки погибли двое украинских военных
- За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", ранен один украинский воин
- Что с перемирием: штаб ООС рассказал о ситуации на Донбассе - у врага случился "срыв" на 6-й день
- На Донбассе пять обстрелов, ранен военный
- Главный полицейский Донетчины: "Пуля террориста пробила каску и голову насквозь"
- Оккупанты Донбасса готовят срыв перемирия и обстрел в обе стороны
- Зеленский дал совет жителям ОРДЛО (ВИДЕО)15:00
- В прифронтовом Зайцево появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака14:00
- Украина в СЦКК обвинила НВФ в фейковости данных о ранениях мирных жителей ОРДЛО12:00
- За сутки враг 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен10:00
- Число жертв взрыва на шахте ШУ "Покровское" увеличилось (ДОПОЛНЕНО)08:00
- В Волновахе ураган повредил новый стадион12:00
- В оккупированном Донецке автомобиль разбил киоск на остановке10:00
- СБУ нейтрализовала на Луганщине группировку пророссийских провокаторов12:00
- В ОБСЕ назвали количество пострадавших мирных жителей за время режима тишины на Донбассе10:00
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру08:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 августа16:00
- Зеленский дал совет жителям ОРДЛО (ВИДЕО)15:00
- В прифронтовом Зайцево появились улицы Степана Чубенко и Владимира Рыбака14:00
- Украина в СЦКК обвинила НВФ в фейковости данных о ранениях мирных жителей ОРДЛО12:00
- За сутки враг 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен10:00
- Число жертв взрыва на шахте ШУ "Покровское" увеличилось (ДОПОЛНЕНО)08:00
- В Ростовской области ужесточили антиковидные ограничения17:00
- Жан Беленюк завоевал первое "золото" для Украины на олимпиаде в Токио-202016:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 августа15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым
- В оккупированном Донецке автомобиль разбил киоск на остановке
- В Волновахе ураган повредил новый стадион
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске
- Зеленский дал совет жителям ОРДЛО (ВИДЕО)
- СБУ нейтрализовала на Луганщине группировку пророссийских провокаторов
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
- Украина получила от МВФ подарок ко Дню Независимости