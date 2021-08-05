Зеленский дал совет жителям ОРДЛО (ВИДЕО)

05.08.2021 15:00

Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что эта территория будет деоккупирована. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "Дом".

"Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считаешь, что "Наше дело правое - нам в РФ, мы русские", то это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Ради своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ. Без Украины на этой территории цивилизации не будет.

Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там. Эта земля будет деоккупирована", - сказал он.