- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса17:00
- Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам14:00
- Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа12:00
- В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения17:00
- В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе16:00
- Жильцы многоквартирного дома в Авдеевке выиграли грант на тепломодернизацию11:00
- В Песках наемники РФ обстреляли автокран ВСУ: один воин погиб, еще один ранен09:00
- В ОРДО провели "зарядку с РФ"17:00
- В ГПСУ рассказали о работе КПВВ на Донбассе в пятницу, 6 августа15:00
- В Краматорске заработал новый центр массовой вакцинации от COVID-1912:00
Мариуполь подключился к туристическому проекту MoreInfo
ККП m.EHUB и разработчики навигационной системы презентовали в Мариуполе информационно-туристический проект MoreInfo. Благодаря новой системе туристическая инфраструктура Мариуполя станет еще более удобной, простой и ориентированной на жителей и гостей города, сообщает mariupolrada.gov.ua.
Проект MoreInfo направлен одновременно на решение 3 основных задач: развитие городской системы навигации; помощь туристу в получении достоверной информации о объекте на удобном для туриста языке; получение статистических данных для органа, деятельность которого направлена на развитие туризма в каждом конкретном регионе.
Для решения всех этих задач была разработана табличка которая устанавливается на памятниках культуры и архитектуры, на фасадах зданий или на специальную стелу.
Основные элементы присутствующие на табличке: краткое описание объекта на двух основных, используемых в регионе, языках ; шрифт Брайля, который дублирует текст таблички; qr — код который ведет на специально разработанный для проекта сайт (moreinfo.ua или moreinfo.kz) , на сайте есть информация о объекте на 6-ти стандартных языках (Русский/Английский/Немецкий/Французский/Китайский + основной для региона); nfc- метка которая помогает туристу получить информацию без доступа к интернету; озвучка текста на 6-ти стандартных языках (Русский/Английский/Немецкий/Французский/Китайский + основной для региона).
При установке 7-ми и более табличек в одном городе — получается целый навигационный маршрут и любой турист может пройти по маршруту, получив всю интересующую информацию.
Теги: Донбасс, Мариуполь, туризм, проект, презентация
- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса17:00
- СБУ блокировала на Луганщине агентурную сеть "ЛНР" (ВИДЕО)16:00
- На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое15:00
- Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам14:00
- Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа12:00
- Дети из прифронтовой Попасной побывали в Кабмине11:00
- В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения17:00
- В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе16:00
- Жильцы многоквартирного дома в Авдеевке выиграли грант на тепломодернизацию11:00
- В ОРЛО отсрочили повышение ввозной таможенной пошлины на легковые автомобили16:00
- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса17:00
- СБУ блокировала на Луганщине агентурную сеть "ЛНР" (ВИДЕО)16:00
- На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое15:00
- Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам14:00
- "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения13:00
- Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа12:00
- Дети из прифронтовой Попасной побывали в Кабмине11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа10:00
- Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Генк"09:00
- Зеленский проверил готовность ВСУ к обороне острова Змеиный08:00
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- В ОРЛО ввели новые коронавирусные ограничения
- В ОРДО провели "зарядку с РФ"
- В Донецке загорелся мусорный полигон
- В ГПСУ рассказали о работе КПВВ на Донбассе в пятницу, 6 августа
- В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения
- Минздрав рекомендовал сократить интервал между двумя прививками от COVID-19
- Жителям ОРДО разрешили ездить в Ростовскую область без COVID-сертификатов
- В Песках наемники РФ обстреляли автокран ВСУ: один воин погиб, еще один ранен
- В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе
- В Краматорске заработал новый центр массовой вакцинации от COVID-19