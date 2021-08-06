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Зеленский освободил переселенцев от последствий по невыполненным кредитам и займам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменения в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» относительно освобождения внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа» № 1646-ІХ, который Верховная Рада приняла 14 июля 2021 года. Об этом сообщает ОП.
Этот документ будет способствовать защите лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины и от временной оккупации АР Крым.
Закон предусматривает, что общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором.
За ненадлежащее исполнение такими лицами из числа ВПЛ обязательств по кредитным договорам не начисляется неустойка (штраф, пеня), не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга, не применяются другие имущественные санкции.
Кредитор обязан произвести перерасчет задолженности по кредиту в течение семи дней после письменного обращения от ВПЛ.
Уступка права требования по кредитному договору заемщика из числа внутренне перемещенных лиц без его согласия запрещается.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом кредитных обязательств возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.
Положения документа касаются кредитных договоров и договоров займа, заключенных до 20 февраля 2014 года с внутренне перемещенными лицами из АР Крым и Севастополя и до 14 апреля 2014 года – для договоров с ВПЛ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также территории проведения АТО/ООС.
Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
Теги: закон, кредит, ВПЛ, Зеленский
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