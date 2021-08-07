В Донецке загорелся мусорный полигон

07.08.2021 10:00

Во временно оккупированном Донецке загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил оккупационный "мэр" города Алексея Кулемзина.

По его словам произошло возгорание твердых бытовых отходов на полигоне "Чулковский" на территории 5 тыс. кв.м.

На данный момент ведутся работы по локализации и тушению очагов возгорания.