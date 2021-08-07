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Архив - Донецкая область

В Краматорске заработал новый центр массовой вакцинации от COVID-19

07.08.2021 12:00
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В Краматорске заработал новый центр массовой вакцинации от COVID-19

В Краматорске на автостанции сегодня открылся центр массовой вакцинации населения против COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета.
Центр расположен по адресу: бульвар Машиностроителей, 28.
В эти выходные центр вакцинации будет работать по следующему графику:

  • суббота, 7 августа, – 09:00-15:00;
  • воскресенье, 8 августа, – 09:00-15:00.

«Обращаем внимание посетителей, что центр прекращает прием в 14:30. Прививки будут проводить вакциной CoronaVac (в случае поступления других вакцин, об этом будет сообщено дополнительно)», – говорится в сообщении.
Для получения прививки необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и идентификационный код ИНН (или документ, его заменяющий).
Жителям города, которые делали первую прививку в центре на ледовой арене, предлагают получить вторую дозу уже в новом центре, или обратиться непосредственно к своему семейному врачу.
Центр вакцинации на ледовой арене был закрыт 27 июля в связи с возобновлением тренировок хоккейного клуба «Краматорск».



Теги: Донбасс, Краматорск, вакцинация, центр, автостанция, COVID-19
 
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