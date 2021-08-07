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Архив - Донецкая область

В ОРДО провели "зарядку с РФ"

07.08.2021 17:00
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В ОРДО провели "зарядку с РФ"

Спортивный фестиваль «Зарядка_РФ» прошел в оккупированном Донецке. Мероприятие объединило тысячи жителей ОРДО, участники из ОРЛО и России присоединились онлайн, сообщают местные СМИ.
Площадкой для проведения зарядки в Донецке стал центральный парк культуры и отдыха имени Щербакова, куда пришли порядка 2000 человек. Также на площади были установлены мониторы, которые вели трансляцию мероприятий из Московской области, Краснодара и ОРЛО. Зарядка продолжалась на протяжении получаса.
Отмечается, что мероприятие было организовано при поддержке партии «Единая Россия».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, зарядка, ОРДО
 
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