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В Песках наемники РФ обстреляли автокран ВСУ: один воин погиб, еще один ранен
В субботу, 7 августа, российские наемники, подло нарушив требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески. Об этом сообщает пресс-центр ОТУ "Схід".
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один воин получил ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести.
"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
На обстрел противника наши военные открыли огонь. (...) Такие действия российско-оккупационных войск направлены на дальнейшую эскалацию ситуации по всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ранение, погибший, обстрел, Пески
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