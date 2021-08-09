В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения

09.08.2021 17:00

Во временно оккупированном Донецке начали монтаж колеса обозрения. Об этом сообщает "мэр" города Алексей Кулемзин.

"Приступили к монтажу нового колеса обозрения в парке Щербакова. Следим за событиями!" - пишет он в Telegram.