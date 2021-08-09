Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения

09.08.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения

Во временно оккупированном Донецке начали монтаж колеса обозрения. Об этом сообщает "мэр" города Алексей Кулемзин.
"Приступили к монтажу нового колеса обозрения в парке Щербакова. Следим за событиями!" - пишет он в Telegram.



Теги: Донецк, Донбасс, колесо обозрения, парк Щербакова
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх