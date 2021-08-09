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В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе
Жители подконтрольных Киеву территорий могут сообщать о погибших и пропавших без вести на Донбассе. Об этом заявила "первый заместитель министра иностранных дел ЛНР" Анна Сорока.
"Прошу всех, кому известна какая-либо информация о захоронениях или без вести пропавших лицах обращаться на телефон горячей линии или направлять сообщения на адрес электронной почты", – сказала Сорока.
"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова в свою очередь также обратилась к жителям Украины и других государств с призывом сообщать любые данные, которые могут способствовать поиску пропавших без вести.
"Мы обязаны активизировать все резервы для установления их местонахождения", — сказала она.
Обратиться можно по телефонам: ОРДО — 071 404 69 29, ОРЛО — 072 216 80 30. Либо написать на электронный адрес в ОРДО [email protected], в ОРЛО – [email protected]
Теги: Донбасс, пропавший без вести, горячая линия, ОРДЛО
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