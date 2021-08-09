Жильцы многоквартирного дома в Авдеевке выиграли грант на тепломодернизацию

09.08.2021 11:00

Жильцы дома №13 на улице Гагарина благодаря победе в конкурсе "Преобразим Авдеевку вместе!" от общественной организации "Платформа совместных действий" заменят в подъездах старые деревянные окна на новые энергосберегающие. На реализацию своего проекта инициативная группа получила от Метинвеста 57 тысяч гривень, сообщает avdeevka.city.

Четерехэтажный дом сдан в эксплуатацию почти шестьдесят лет назад. За долгий срок оконные рамы в подъездах превратились в труху, стекла в них попросту не держатся. В результате - холод и сырость не только в местах общественного пользования, но и в квартирах жильцов.

"Из-за старых окон в наших подъездах постоянные сквозняки, осенью и зимой - сырость и плесень, осыпается штукатурка. Да и эстетически наш дом выглядит непривлекательно, - говорит участница инициативной группы Светлана Панасенко. - Мы решили изменить ситуацию. Подготовили заявку на конкурс и получили поддержку от "Платформы". Теперь с нетерпением ждем результаты нашей совместной работы".

В результате реализации проекта в трех подъездах дома №13 на улице Гагарина установят двенадцать металлопластиковых окон.