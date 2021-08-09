Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жильцы многоквартирного дома в Авдеевке выиграли грант на тепломодернизацию

09.08.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жильцы многоквартирного дома в Авдеевке выиграли грант на тепломодернизацию

Жильцы дома №13 на улице Гагарина благодаря победе в конкурсе "Преобразим Авдеевку вместе!" от общественной организации "Платформа совместных действий" заменят в подъездах старые деревянные окна на новые энергосберегающие. На реализацию своего проекта инициативная группа получила от Метинвеста 57 тысяч гривень, сообщает avdeevka.city.
Четерехэтажный дом сдан в эксплуатацию почти шестьдесят лет назад. За долгий срок оконные рамы в подъездах превратились в труху, стекла в них попросту не держатся. В результате - холод и сырость не только в местах общественного пользования, но и в квартирах жильцов.
"Из-за старых окон в наших подъездах постоянные сквозняки, осенью и зимой - сырость и плесень, осыпается штукатурка. Да и эстетически наш дом выглядит непривлекательно, - говорит участница инициативной группы Светлана Панасенко. - Мы решили изменить ситуацию. Подготовили заявку на конкурс и получили поддержку от "Платформы". Теперь с нетерпением ждем результаты нашей совместной работы".
В результате реализации проекта в трех подъездах дома №13 на улице Гагарина установят двенадцать металлопластиковых окон.



Теги: Донбасс, Авдеевка, энергосбережение, гранты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх