Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам

10.08.2021 14:00

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий выплатило единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривень 46 украинцам, которые оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины и были освобождены. Об этом сообщает Минреинтеграции.

В частности, отмечают, что бюджетные средства в размере 4,6 млн гривень перечислены на лицевые счета 46 граждан, которые на заседании 24 июня 2021 года признаны Межведомственной комиссией лишенными свободы вследствие вооруженной агрессии России против Украины.

Ранее, в конце июля аналогичную единовременную денежную помощь получили еще 24 украинца.