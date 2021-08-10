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Архив - Донецкая область

Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам

10.08.2021 14:00
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Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий выплатило единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривень 46 украинцам, которые оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины и были освобождены. Об этом сообщает Минреинтеграции.
В частности, отмечают, что бюджетные средства в размере 4,6 млн гривень перечислены на лицевые счета 46 граждан, которые на заседании 24 июня 2021 года признаны Межведомственной комиссией лишенными свободы вследствие вооруженной агрессии России против Украины.
Ранее, в конце июля аналогичную единовременную денежную помощь получили еще 24 украинца.



Теги: Донбасс, помощь, Кабмин, выплаты, пленные
 
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