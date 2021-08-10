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Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа
10.08.2021 12:00
557 человек пересекли линию разграничения в Донецкой области через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Уточняется, что на территорию "республики" запущено 309 человек и 41 транспортное средство. Вместе с тем в подконтрольные Украине районы выпущено 56 машин и 248 человек.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, ОРДО
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