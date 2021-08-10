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Архив - Донецкая область

В Донецке столкнулись два междугородних автобуса

10.08.2021 17:00
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В Донецке столкнулись два междугородних автобуса

Шестнадцать человек, в том числе двое детей, были доставлены в медицинские учреждения после столкновения автобусов макеевского и снежнянского направлений в оккупированном Донецке. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".
"В 12 часов на линию "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автотрассе Донецк – Макеевка с участием пассажирской ГАЗели "Донецк – Снежное", пассажирского автобуса № 111 "Донецк – Макеевка" и легкового автомобиля Nissan Almera. В результате дорожно-транспортного происшествия 16 человек, из них двое детей, направлены в медицинские учреждения для осмотра и оказания медицинской помощи", – отметили в "МЧС".
Там добавили, что для оказания помощи пострадавшим на место происшествия были направлены подразделения спасателей Донецка.
"По прибытии было установлено, что у одной из пассажирок вследствие деформации конструкции автобуса зажаты ноги. Спасатели с помощью пневматического оборудования освободили ноги пострадавшей и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи", – подчеркнули в спасательном "ведомстве".
Для оказания помощи от "МЧС ДНР" привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.



Теги: Донецк, Донбасс, ДТП, автобусы
 
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