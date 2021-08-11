Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Из-за обстрела боевиков на Донбассе погиб мирный житель

11.08.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из-за обстрела боевиков на Донбассе погиб мирный житель

В результате обстрела российско-оккупационных войск, на Донетчине погиб мирный житель. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко.
"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской громады: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - сообщил Кириленко.
На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.



Теги: Донбасс, погибший, обстрел, мирные жители, ОРДО, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх