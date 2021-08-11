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Архив - Донецкая область

Мариуполь признали лучшим курортом Украины 2021 года

11.08.2021 16:00
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Мариуполь признали лучшим курортом Украины 2021 года

Конкурс на лучший курорт Украины проходил на сайте «О, море» с 29 июля по 10 августа. По результатам голосования победил Мариуполь. Его поддержали более 2 тысячи человек. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
Лучшее место для отдыха выбирали из более 30 курортов Украины. Всего голосовали 11 тысяч человек из разных уголков страны. Мариуполь в рейтинге занял первое место. Ведь здесь есть пляжи, теплое море, а еще создаются комфортные условия для отдыха не только на побережье, но и в парках и скверах.
Вторую позицию в конкурсе занимает Арабатская стрелка в Херсонской области. Ее поддержали 1300 участников. А третью - поселок Урзуф в Донецкой области с результатом 351 голос.



Теги: Украина, Мариуполь, конкурс, курорт
 
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