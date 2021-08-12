ООН направила в ОРДЛО 20 автомобилей с гуманитарной помощью

12.08.2021 09:00

Вчера пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через линию разграничения на КПВВ "Счастье" 20 автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН для жителей оккупированных территорий. Об этом информирует пресс-служба Луганской ОГА.

"В автомобилях перемещали строительные материалы, предметы и оборудование медицинского назначения общим весом более 114 тонн, предназначенные для гражданского населения, проживающего на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.