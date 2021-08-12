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Первый в этом году российский "гуманитарный конвой" прибыл в ОРДЛО
12.08.2021 13:00
Российский "гуманитарный конвой" прибыл сегодня в неподконтрольные Украине Донецк и Луганск. Об этом сообщают "МЧС" группировок "ДНР" и "ЛНР".
Подчеркивается, что в Донецк грузовики доставили 36 тонн груза, в том числе медицинское оборудование, лекарственные препараты.
В Луганске отчитались о получении 33 тонн медикаментов и медицинского оборудования.
За время конфликта на Донбассе это 102-й "гумконвой" из России. В предыдущий раз российский "гуманитарный конвой" приезжал в Донецк и Луганск еще 17 декабря 2020 года.
Теги: Россия, Донбасс, гуманитарный конвой, ОРДЛО
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