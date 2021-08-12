В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев

12.08.2021 12:00

В Краматорске за средства областного бюджета начали строить 12-этажный жилой дом для внутренне перемещенных лиц, сообщает Донетчина ТВ.

Комплекс рассчитан на 121 квартиру. Его возводят в центре города неподалеку городской библиотеки и гипермаркета. Предусмотрено также обустройство парка и детских площадок.

Квартиры будут делать "под ключ", новым жильцам нужно будет только поставить свою мебель, говорят авторы проекта.

Строительные работы выполняет фирма из Харькова. Стоимость проекта порядка 170 млн грн.