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В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев
12.08.2021 12:00
В Краматорске за средства областного бюджета начали строить 12-этажный жилой дом для внутренне перемещенных лиц, сообщает Донетчина ТВ.
Комплекс рассчитан на 121 квартиру. Его возводят в центре города неподалеку городской библиотеки и гипермаркета. Предусмотрено также обустройство парка и детских площадок.
Квартиры будут делать "под ключ", новым жильцам нужно будет только поставить свою мебель, говорят авторы проекта.
Строительные работы выполняет фирма из Харькова. Стоимость проекта порядка 170 млн грн.
Теги: Донбасс, Краматорск, дом, строительство, ВПЛ
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