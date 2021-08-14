Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза

14.08.2021 10:00

Вчера, 13 августа, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонн. Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что гуманитарная помощь направлена от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

Грузовики проследовали в ОРДЛО через КПВВ "Новотроицкое".