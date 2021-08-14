Главная / Новости / Донецкая область / Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза
Последние новости раздела
- Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза10:00
- На Донбассе два обстрела за сутки, двое раненых09:00
- В Краматорске с 1 сентября школьникам отменят плату за проезд14:00
- За сутки в ООС пять обстрелов, есть раненый09:00
- СБУ начала масштабные антитеррористические учения на Донбассе08:00
- СБУ задержала в зоне ООС шпиона ГРУ РФ14:00
- Первый в этом году российский "гуманитарный конвой" прибыл в ОРДЛО13:00
- В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев12:00
- ООН направила в ОРДЛО 20 автомобилей с гуманитарной помощью09:00
- В зоне ООС за сутки - 8 нарушений "тишины", погиб мирный житель и ранен украинский воин08:00
Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза
14.08.2021 10:00
Вчера, 13 августа, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонн. Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.
Отмечается, что гуманитарная помощь направлена от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.
Грузовики проследовали в ОРДЛО через КПВВ "Новотроицкое".
Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, ОРДЛО
Читайте также:
- Донбасс получит 17 тонн гумпомощи отправленную Красным Крестом
- Донецкий блогер показал содержимое гуманитарных наборов от Красного Креста. ВИДЕО
- "У Красного Креста консервы вкуснее" - в оккупированном Снежном ажиотаж вокруг гуманитарки
- В Донецк прибыли 36 грузовиков с «гуманитаркой» от Красного Креста и «Человек в беде»
- Красный Крест доставил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи
- Международный Красный Крест привез жителям оккупированной Донетчины 333 тонны гуманитарной помощи
- Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза10:00
- На Донбассе два обстрела за сутки, двое раненых09:00
- Опубликован график движения бесплатных автобусов в Луганской области16:00
- В Краматорске с 1 сентября школьникам отменят плату за проезд14:00
- За сутки в ООС пять обстрелов, есть раненый09:00
- СБУ начала масштабные антитеррористические учения на Донбассе08:00
- СБУ задержала в зоне ООС шпиона ГРУ РФ14:00
- Первый в этом году российский "гуманитарный конвой" прибыл в ОРДЛО13:00
- В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев12:00
- ООН направила в ОРДЛО 20 автомобилей с гуманитарной помощью09:00
- Женская команда "Шахтера" в своем первом официальном матче разгромила соперниц15:00
- Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 августа11:00
- Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза10:00
- На Донбассе два обстрела за сутки, двое раненых09:00
- В Сумской области впервые в Украине напечатают дом на 3D-принтере17:00
- Опубликован график движения бесплатных автобусов в Луганской области16:00
- Завтра женская команда ФК "Шахтер" сыграет свой первый официальный матч15:00
- В Краматорске с 1 сентября школьникам отменят плату за проезд14:00
- Контрразведка СБУ задержала двух экс-боевиков ОРДЛО13:00
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- В ОРЛО вернулись к жесткому карантину
- СБУ задержала в зоне ООС шпиона ГРУ РФ
- У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты
- Мариуполь признали лучшим курортом Украины 2021 года
- В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев
- ООН направила в ОРДЛО 20 автомобилей с гуманитарной помощью
- Первый в этом году российский "гуманитарный конвой" прибыл в ОРДЛО
- СБУ начала масштабные антитеррористические учения на Донбассе
- Кабмин продлил адаптивный карантин до 1 октября
- Минздрав опубликовал новые данные об эффективности вакцины CoronaVac