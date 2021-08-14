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На Донбассе два обстрела за сутки, двое раненых
14.08.2021 09:00
За минувшие сутки, 13 августа, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Подчеркивается, что около Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Пивденного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.
"В результате вражеских обстрелов двое воинов получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого – удовлетворительное", - следует из сообщения.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
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