В COVID-больнице Донецка произошла авария на кислородоподающем оборудовании

15.08.2021 11:00

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошел порыв в системе кислородоподающего оборудования для аппаратов ИВЛ на территории Центральной городской клинической больницы №1, известной как Больница Вишневского. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

«Четырнадцатого августа в Киевском районе Донецка в инфекционном отделении ЦГКБ №1 произошел порыв в подземной магистрали системы кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких», — отметили в МЧС.

Там добавили, что для проведения восстановительных работ спасатели оперативно освободили поврежденный участок подземной магистрали от асфальтового покрытия, грунта и бетонной защиты. Последствия аварии и текущее состояние системы подачи кислорода уточняются.

Следует отметить, что в ЦГКБ №1 развернута госпитальная база для лечения пациентов с COVID-19.