Медики Славянска вышли на акцию протеста

16.08.2021 11:00

В Славянске возле Городской клинической больницы собрались на акцию протеста медики. Об этом сообщает 6262.

Мероприятие началось сегодня утром. Его проведение было анонсировано в местных группах в Instagram.

Медицинские работники вышли с требованием выплатить зарплату, которую им не платят с июня. Многие из медиков уже уволились.