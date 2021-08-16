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Медики Славянска вышли на акцию протеста
16.08.2021 11:00
В Славянске возле Городской клинической больницы собрались на акцию протеста медики. Об этом сообщает 6262.
Мероприятие началось сегодня утром. Его проведение было анонсировано в местных группах в Instagram.
Медицинские работники вышли с требованием выплатить зарплату, которую им не платят с июня. Многие из медиков уже уволились.
Теги: Донбасс, Славянск, протест, зарплата, медики
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