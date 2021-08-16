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Архив - Донецкая область

В Госдуме РФ пообещали решить проблему с очередями на границе России с ОРДЛО

16.08.2021 13:00
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В Госдуме РФ пообещали решить проблему с очередями на границе России с ОРДЛО

В партии «Единая Россия» занялись поиском решений по урегулированию ситуации с очередями на границе Российской Федерации с ОРДЛО. Об этом заявил член фракции ЕР в Государственной думе, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Руководство партии знает, что я очень часто бываю на территорию Донбасса и пересекаю границу, я вижу эти километровые очереди. И поэтому мне предоставили возможность разработать предложения по созданию комфортных условий пересечения границы на тот федеральный уровень, который принимает данные предложения, — сказал Водолацкий. — Также, когда я бывал в Донбассе и общался с руководителями местных администраций, они мне рассказывали об очередях, заполнениях деклараций на авто и прочее. Поэтому я сейчас готовлю объемную пояснительную записку на имя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. В течение 10 дней я завершу работу над ее составлением».
Он выразил уверенность, что ситуация с работой пропускных пунктов будет в любом случае меняться в лучшую сторону.



Теги: Россия, граница, Госдума, очереди, ОРДЛО
 
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