Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке провели "международный" турнир "Кибер-Донбасс"

16.08.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке провели "международный" турнир "Кибер-Донбасс"

Финал турнира "Кибер-Донбасс" по компьютерной игре CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) прошел в Донецке. Площадкой для проведения мероприятия стал стадион "Донбасс Арена", сообщают местные СМИ.
Победила в соревновании донецкая команда KORABLSMERTI, выигравшая все три раунда у своих земляков - команды BAZA. Третье место заняла команда BANKA R, в состав которой вошли киберспортсмены из ОРДО и ОРЛО.
Турнир по CS:GO начался в онлайн-формате 29 июля. По утверждению организаторов в нем приняли участие свыше 130 команд, объединивших 900 игроков из ОРДЛО, РФ, Украины, Израиля и Румынии.
Всего в стадию плей-офф прошли 16 коллективов. Игры плей-офф проходили с 9 по 14 августа в офлайн-режиме в одном из донецких игровых клубов. По их итогам были выявлены финалисты турнира.



Теги: Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, турнир, киберспорт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх