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Архив - Донецкая область

В ОРДО "национализировали" тренировочную базу "Шахтера"

16.08.2021 09:00
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В ОРДО "национализировали" тренировочную базу "Шахтера"

Оккупационные власти "ДНР" отжали у ФК "Шахтер", принадлежащего Ринату Ахметову, тренировочную базу "Кирша". Об этом говорится в сообщении фейкового "фонда государственно имущества", передает ОстроВ.
В нем отмечается, что на объектах недвижимости, признанных оккупантами бесхозяйными, вводится так называемое "государственное" управление.
Среди "совсем ничьей" недвижимости указана спортивно-тренировочная база "Кирша", расположенная в Донецке по улице Верховинской, 60А.
Кроме того, оккупанты сделали вид, что на законных основаниях экспроприировали "безхозяйное" здание "ИМЭКСБАНКа" в Донецке по адресу ул. Челюскинцев, 191а и ряд других брошенных из-за российской оккупации помещений и комплексов в Донецке и ряде городов на неподконтрольной части Донецкой области.



Теги: Донбасс, Кирша, ФК "Шахтёр", национализация, ОРДО
 
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