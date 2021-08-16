В ОРДО "национализировали" тренировочную базу "Шахтера"

16.08.2021 09:00

Оккупационные власти "ДНР" отжали у ФК "Шахтер", принадлежащего Ринату Ахметову, тренировочную базу "Кирша". Об этом говорится в сообщении фейкового "фонда государственно имущества", передает ОстроВ.

В нем отмечается, что на объектах недвижимости, признанных оккупантами бесхозяйными, вводится так называемое "государственное" управление.

Среди "совсем ничьей" недвижимости указана спортивно-тренировочная база "Кирша", расположенная в Донецке по улице Верховинской, 60А.

Кроме того, оккупанты сделали вид, что на законных основаниях экспроприировали "безхозяйное" здание "ИМЭКСБАНКа" в Донецке по адресу ул. Челюскинцев, 191а и ряд других брошенных из-за российской оккупации помещений и комплексов в Донецке и ряде городов на неподконтрольной части Донецкой области.