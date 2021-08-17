Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке

17.08.2021 17:00

Праздничные мероприятия в честь профессионального праздника шахтеров, а также Дня города пройдут в Донецке с 26 по 29 августа. Об этом сегодня сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.

Согласно опубликованной афише, мероприятия откроются панихидой по погибшим шахтерам. Она пройдет в часовне Святой Великомученицы Варвары 26 августа в 9:30. В 15:00 откроется выставка, посвященная 10-летию худмузея «Арт-Донбасс». На следующий день жителей и гостей города приглашают на концерт инструментальной народной музыки с участием российских исполнителей. Он пройдет в парке Ленинского Комсомола с 18:00 до 21:30.

Основные торжества состоятся 28 и 29 августа. В субботу в парке кованных фигур будет организован праздник кузнечного мастерства; на бульваре Пушкина — выставка цветов, в полдень — конкурсно-развлекательная программа для детей; в парке Ленкома с 16:00 до 21:30 состоится фестиваль джазовой музыки «Донецкий джаз», в числе выступающих – российский пианист, певец и композитор Денис Мажуков; в парке культуры и отдыха имени Щербакова в 9:30 начнется конкурс детского рисунка на асфальте, будет работать выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, в 16:00 пройдет концерт донецких исполнителей, а в 20:00 начнется дискотека.

В воскресенье всех желающих приглашают на Праздник Театрального сквера, который начнется в 14:00 в сквере у «Донбасс Оперы». В парке имени Щербакова мероприятия откроются в 10:00 выставкой «Город мастеров» и спортивным праздником, с 11:00 до 16:00 пройдет фестиваль национальных кухонь. Также компания «Флайборд Ростов» с 13:00 до 13:30 и с 16:00 до 16:30 покажет водное шоу, а в 18:00 начнется концерт с участием артистов из России – рэпера Doni (Достонбек Исламов), певицы Анет Сай (Анна Сайдалиева), групп «Инфинити» и «Мохито», а также барабанного шоу «Drumtime». Концерт завершится фейерверком в 21:30.