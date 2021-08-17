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Архив - Донецкая область

В ОРДО обещают устранить очереди на КПП "Мариновка"... к 2023 году

17.08.2021 15:00
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В ОРДО обещают устранить очереди на КПП "Мариновка"... к 2023 году

Реконструкция пункта пропуска "Мариновка" на границе "ДНР" и России предполагает увеличение пропускной способности в десятки раз. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства доходов и сборов".
"Пункт пропуска "Мариновка" был спроектирован с расчетом на совершенно другой грузо- и пассажиропоток. В данный момент он функционирует с нагрузкой, в десятки раз превышающей плановые показатели, – сказано в сообщении. – После реконструкции плановое увеличение пропускной способности составит: для граждан – в 30 раз; для грузовых транспортных средств – в 40 раз, для легковых автомобилей – в 14 раз, для автобусов – в 16 раз".
Отмечается, что финансирование реконструкции заложено в проект программы социально-экономического развития "республики" на 2020-2023 годы. При этом сроки работ были скорректированы: ранее реконструкция была намечена на текущий год. С учетом изменений проектно-сметную документацию планируется разработать в 2022 году, строительно-монтажные работы намерены выполнить в 2023-м.



Теги: Донбасс, реконструкция, КПП, ОРДО, Мариновка
 
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